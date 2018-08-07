Minibüste 45 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden, jandarmanın bir minibüste yaptığı kontrolde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmek isteyen 45 kaçak yakalandı.Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale köyü Eşmece mevkiinde şüphelendikleri 26 B 9109 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak yakaladı. Minibüsün taşıma kapasitesini arttırmak için koltukların söküldüğü ortaya çıktı. Minibüse el koyan jandarma, sürücü M.K.'yı gözaltına aldı.Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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