Minibüste 143 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 143 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şoför tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 otoyolunun Kadirli gişeleri çıkışında şüpheli araç ve şahıslara yönelik çalışma başlattı. 39 yaşındaki Cafer S. yönetimindeki 44 KU 061 plakalı minibüsü durduran polis, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine aracı emniyet müdürlüğü otoparkına çekti. Burada yapılan detaylı aramada, arka koltukların arkasına gizlenmiş paketler halinde 143 kilo esrar bulundu. Esrarı Diyarbakır'dan Mersin'e götürdüğü belirlenen Cafer S., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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