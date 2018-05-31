Minibüste 121 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA'da sürcüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüs, kovalamacayla yakalandı. Minibüste 121 kilo esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Viranşehir- Şanlıurfa karayolunda, durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan ismi açıklanmayan sürücü, yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamacayla durdurulan minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 121 kilo esrar ele geçirdi.

Şüphelileri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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