Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu Çameli Kavşağı'nda meydana geldi. Kamil Yılmaz yönetimindeki 20 AYS 548 plakalı otomobil ile Nazmi Uzun yönetimindeki 20 E3363 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada her iki araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz ile yanındaki yolcular Durkadın Yılmaz, Ayşe Yılmaz ve minibüs sürücüsü Uzun ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI