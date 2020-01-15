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Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
GÜVENLİK 15.01.2020, 17:47
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, E-96 Karayolu Sarıpınar Mahallesi Fatih Caddesi Gümüşçayı Köprüsü çıkışında meydana geldi. Ahmet Şentürk yönetimindeki 45 ZB 819 plakalı yolcu minibüsüyle, Mehmet Leylek'in kullandığı 45 SA 535 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Cavide Leylek, Fatma Yasal ve Rabia Aslan yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayı, minibüste bulunanlar yara almadan atlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, E-96 Karayolu Sarıpınar Mahallesi Fatih Caddesi Gümüşçayı Köprüsü çıkışında meydana geldi. Ahmet Şentürk yönetimindeki 45 ZB 819 plakalı yolcu minibüsüyle, Mehmet Leylek'in kullandığı 45 SA 535 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Cavide Leylek, Fatma Yasal ve Rabia Aslan yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayı, minibüste bulunanlar yara almadan atlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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