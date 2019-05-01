Minibüsle çarpışan otomobil yayaların arasına daldı: 1'i çocuk, 3 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kavşakta minibüsle çarpışan otomobil savrularak yol kenarındaki yayaların arasına daldı. Kazada, otomobilin çarptığı aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Mastaura Kavşağı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Arslanlı Mahallesi yönüne giden Emre Cintosun yönetimindeki 09 ACD 268 plakalı otomobil, kavşakta, Ersin Özen yönetimindeki 09 LJ 932 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki yayaların arasına daldı. Otomobil yol kenarında park halindeki 09 NE 473 plakalı otomobile sürterek durabildi. Kazada, yayalardan Cemal Bahar (29), eşi Hediye Bahar (28) ve bebek arabasındaki 1 yaşındaki çocukları Barış Bahar yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hasar gören otomobil ve minibüsün sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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