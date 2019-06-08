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Minibüsle çarpışan kasksız motosikletli öldü

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in Foça ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Haşere İlaçlama Müdürlüğü'ne ait minibüsle motosiklet çarpıştı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Ali Dinçer (58), yaşamını yitirdi. Kaza, saat...

Minibüsle çarpışan kasksız motosikletli öldü

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in Foça ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Haşere İlaçlama Müdürlüğü'ne ait minibüsle motosiklet çarpıştı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Ali Dinçer (58), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Foça- İzmir yolu Gerenköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Foça'dan Gerenköy Mahallesi'ne giden U.G. (26) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere İlaçlama Müdürlüğü'ne ait 35 U 6173 plakalı minibüs, karşıdan gelen Gerenköy Mahallesi'nde besicilik yapan Ali Dinçer'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, kasksız sürücü Dinçer, motosikletten savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Dinçer'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, minibüs şoförü U.G.'yi gözaltına aldı.

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