Minibüs, TIR ile çarpıştıı: 1’i ağır 8 yaralı

HATAY'da minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Antakya İlçesi Reyhanlı Yolu Üzümdalı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Tahir Erdem yönetimindeki 31 S 0019 plakalı minibüs, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 31 JN 6752 plakalı TIR ile kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs şoförü Erdem ve yolcu konumundaki 7 kişi yaralandı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışıp ağır yaralanan minibüs şoförü Erdem'e müdahale edemeyen sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiyeden yardım istedi. Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Erdem'i sıkıştığı yerden yarım saatte çıkartabildi. Sağlık görevlilerine teslim edilen Erdem ve diğer 7 yaralı ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Erdem'in durumunun ağır olduğu belirtildi.TIR ŞOFÖRÜ, ARACINI BIRAKIP KAÇTIKaza nedeniyle Reyhanlı Yolu trafiğe kapanırken, ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ise aracını bırakarak kaçtı. Gecenin karanlığından faydalanıp izini kaybettiren TIR sürücüsünü arayan polis ve jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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