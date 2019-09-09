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Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Sakarya’nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu’nda minibüsün TIR’a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden kişinin Adnan Danışkan (33) olduğu belirlendi. Danışkan’ın cansız bedeni morga kaldırılırken,...
GÜVENLİK 09.09.2019, 17:22
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu’nda minibüsün TIR’a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden kişinin Adnan Danışkan (33) olduğu belirlendi. Danışkan’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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