Minibüs şoförünün yola bıraktığı valiz paniğe neden oldu

Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS, () - GAZİANTEP'ten Kilis'e yolcu taşıyan Erdal Ö.'nün, Emniyet Müdürlüğü ve Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu caddeye yanlışlıkla bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi.

Olay, öğleden sonra Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ile 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Kilis'e 79 M 108 plakalı minibüsle yolcu taşıyan Erdal Ö., İnönü Caddesi'nde bir yolcuyu indirirken yanlışlıkla üniversite öğrencisi Birgül A.'nın valizini de yol kenarına indirip yola devam etti. Yol kenarında valiz görenler, içerisinde bomba olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, çevredeki vatandaşları uzaklaştırıp yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Otogarda valizinin olmadığını fark eden Birgül A.'nın tarifiyle sürücü Erdal Ö., valizi İnönü Caddesi'nde bıraktığını söyledi. Polisler, önlem aldıkları yolda bomba imha uzmanlarını beklerken gelen Birgül A. durumu anlatıp valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Valiz Birgül A.'ya teslim edilirken, yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

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