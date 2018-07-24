Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...

Minibüs şarampole uçtu: 16 yaşındaki sürücü öldü, 2 yaralı

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, 50 metreden şarampole uçan minibüsün ehliyetsiz sürücüsü Umut Sandallık kaza yerinde öldü (16), araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında, Lütuflar ile Tekbıçaklar mahalleleri arasındaki...

Minibüs şarampole uçtu: 16 yaşındaki sürücü öldü, 2 yaralı
İZMİR'in Bayındır ilçesinde, 50 metreden şarampole uçan minibüsün ehliyetsiz sürücüsü Umut Sandallık kaza yerinde öldü (16), araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında, Lütuflar ile Tekbıçaklar mahalleleri arasındaki toprak yolda meydana geldi. Çiftçilik yapan, ehliyetsiz sürücü Umut Sandallık, kullandığı 35 D 9726 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarında bulunan 50 metrelik şarampole uçan minibüs, devrildi. Sürücü Sandallık, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Hüseyin Müfit A. (19) ile amcasının oğlu Mehmet A. (17) ise yaralı kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sandallık'ın cesedi ise kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328