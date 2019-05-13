Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

Minibüs şarampole devrildi; karı- koca ve çocukları yaralı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), () - KONYA'nın Akşehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen minibüsün sürücüsü ile eşi ve 7 çocuğu yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar yolunun Akşehir ilçesi...

Minibüs şarampole devrildi; karı- koca ve çocukları yaralı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), () - KONYA'nın Akşehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen minibüsün sürücüsü ile eşi ve 7 çocuğu yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar yolunun Akşehir ilçesi Atakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Uşak'a tarlalarda çalışmak için giden Halil Alkan (39) yönetimindeki 80 AAD 294 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Halil Alkan ile eşi Zehra (40), çocukları Fatma (15), Mehmet (14), Emine (13), Harun (10), Kübra (7), İren Nur (2) ve Eda Nur (1) Alkan yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328