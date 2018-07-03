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Minibüs, römork takılı traktöre arkadan çarptı: 20 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/YILDIZELİ (Sivas), () - SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde minibüsün, tarım işçilerini taşıyan traktöre arkadan çarması sonucu 20 kişi yaralandı. Kaza saat 09.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak köyü yakınlarında...

Minibüs, römork takılı traktöre arkadan çarptı: 20 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/YILDIZELİ (Sivas), () - SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde minibüsün, tarım işçilerini taşıyan traktöre arkadan çarması sonucu 20 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Mustafa Yılmaz yönetimindeki römork takılı 58 YE 135 plakalı traktöre İstanbul'dan düğün için Sivas'a gelenleri taşıyan Abdullah Karadağ yönetimindeki 34 EB 1865 plakalı minibüs, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yol ortasına yan yatarken, römork ise şarampole devrildi. Minibüs ise bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza sonrası olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçta bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Sivas-Ankara yolunun tek yönlü trafiğe kapanması nedeniyle uzun kuyruk oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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