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Minibüs park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, minibüsün yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolunun 28'inci kilometresinde...

Minibüs park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, minibüsün yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Nar yönetimindeki 58 SH 288 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan Aziz Uğur'a ait 63 B 9210 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Osman Nar ile yanında bulunan Mustafa Nar ve Ferhat Sevgili yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ferhat Sevgili, doktorların müdahalesine karşın kurtulamadı. Sevgili'nin cesedi otopsi için morga konuldu.

 

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