Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
Minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, minibüsün kavşakta otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Hasan B. idaresindeki 78 M 6027 plakalı yolcu minibüsü,...
GÜVENLİK 05.11.2019, 12:13
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, minibüsün kavşakta otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Hasan B. idaresindeki 78 M 6027 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta Hamit Kayık idaresindeki 67 AAL 862 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hatice Subaş (63), Recep Yavuz (59), Meryem Kayık (57) ve Meryem Yavuz (52) hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Otomobildekilerin Ankara'ya bir yakınlarının cenaze törenine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Hasan B. idaresindeki 78 M 6027 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta Hamit Kayık idaresindeki 67 AAL 862 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hatice Subaş (63), Recep Yavuz (59), Meryem Kayık (57) ve Meryem Yavuz (52) hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Otomobildekilerin Ankara'ya bir yakınlarının cenaze törenine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:33
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:02
|Yatsı
|19:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5