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Minibüs kullanırken telefonla mesajlaşan şoföre 190 lira ceza

KONYA'da seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan minibüs sürücüsü Hakan Terzi'ye, 190 lira para cezası uygulandı.   Cumartesi günü saat 17.45 sıralarında Eski Garaj-Gödene seferini yapan Hakan Terzi, yönetimindeki...

Minibüs kullanırken telefonla mesajlaşan şoföre 190 lira ceza
KONYA'da seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan minibüs sürücüsü Hakan Terzi'ye, 190 lira para cezası uygulandı.  
Cumartesi günü saat 17.45 sıralarında Eski Garaj-Gödene seferini yapan Hakan Terzi, yönetimindeki 42 M 8485 plakalı minibüsle seyir halinde ve içerisinde yolcular varken cep telefonuyla mesajlaştı. Terzi, bir eliyle direksiyonu tutmaya çalışırken, diğer eliyle de cep telefonuyla uzun süre mesajlaşmaya devam etti. Bu anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü ve minibüsü kısa sürede buldu. Hakan Terzi'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, seyir halinde cep telefonuyla görüşmek' suçlarından 190 lira para cezası uygulandı.

​FOTOĞRAFLI 

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