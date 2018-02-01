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Minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () -  BOLU’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana...

Minibüs kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () -  BOLU’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Gökhan Tekinalp idaresindeki 06 AFC 912 plakalı minibüs, önünde giden Mehmet Akgün yönetimindeki 61 K 3205 plakalı kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüste bulunan Ahmet Gül araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Gökhan Tekinalp yaralanırken, kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle Gül’ün cesedini araçtan çıkardı. Kaza nedeniyle TEM’in İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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