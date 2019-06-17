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Minibüs, iş makinesine çarptı: 7 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY’da minibüsün emniyet şeridinde seyreden iş makinesine arkadan çarpması sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Cevdet...

Minibüs, iş makinesine çarptı: 7 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY’da minibüsün emniyet şeridinde seyreden iş makinesine arkadan çarpması sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Cevdet Yücel (54) idaresindeki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, Aksaray’dan Ankara istikametine gidenrken 10’uncu kilometrede emniyet şeridinde giden Karayolları'na ait İlhami A. (59) yönetimindeki greydere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Cevdet Yücel ile minibüstekiler Ayşe (24), Fadime (54), Elisa Nur (6), Abdulkadir Yücel (5) ile Seher Çidal (31) ve Göktuğ Çidal (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Cevdet Yücel ve eşi Fadime Yücel, minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü Cevdet Yücel ile Fadime Yücel’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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