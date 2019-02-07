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Minibüs ile otomobil çarpıştı; sürücüler ağır yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler Mehmet Oktay ve Seyithan Tuzcu ağır yaralandı.  Kaza, gece saatlerinde, Barabaros Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Oktay yönetimindeki 02...

Minibüs ile otomobil çarpıştı; sürücüler ağır yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler Mehmet Oktay ve Seyithan Tuzcu ağır yaralandı. 
Kaza, gece saatlerinde, Barabaros Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Oktay yönetimindeki 02 S 0310 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle kavşakta, Seyithan Tuzcu'nun kullandığı 02 BJ 937 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler Oktay ve Tuzcu, hurdaya dönen araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD görevlileri, sürücüleri araçlarından ağır olarak çıkardı. Sağlık ekipleri, sürücüleri ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Oktay ve Seyithan Tuzcu'nun hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olay yerinde inceleme yaparak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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