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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
AKSARAY'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Müşader Sürücü (55) yönetimindeki 19 TH 961 plakalı soba...
GÜVENLİK 23.10.2019, 13:31
AKSARAY'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Müşader Sürücü (55) yönetimindeki 19 TH 961 plakalı soba yüklü minibüs, Durmuş Dede Eroğlu (60) yönetimindeki 06 FF 8660 plakalı otomobille çarpışıp, devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü Müşader Sürücü, yanındaki Şevket Ketençimen (50), otomobil sürücüsü Durmuş Dede Eroğlu ve beraberindeki Nigar Eroğlu (37), Seride Eroğlu (55) ve Halis Görgülü (82) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Seride Eroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Durmuş Dede Eroğlu'nun Şırnak'taki damadını ziyaretten döndüğü bildirildi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Müşader Sürücü (55) yönetimindeki 19 TH 961 plakalı soba yüklü minibüs, Durmuş Dede Eroğlu (60) yönetimindeki 06 FF 8660 plakalı otomobille çarpışıp, devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü Müşader Sürücü, yanındaki Şevket Ketençimen (50), otomobil sürücüsü Durmuş Dede Eroğlu ve beraberindeki Nigar Eroğlu (37), Seride Eroğlu (55) ve Halis Görgülü (82) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Seride Eroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Durmuş Dede Eroğlu'nun Şırnak'taki damadını ziyaretten döndüğü bildirildi.
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