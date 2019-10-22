Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)

ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Tokat çiftinin cansız bedenleri otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.