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Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Mehmet OKUYUCU / KARAPINAR, (Konya), () - KONYA'nın Karapınar İlçesi'nde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Konya- Karapınar karayolu İslik Kavşağı'nda meydana...

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Mehmet OKUYUCU / KARAPINAR, (Konya), () - KONYA'nın Karapınar İlçesi'nde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Konya- Karapınar karayolu İslik Kavşağı'nda meydana geldi. Abdullah Vedat Kalaç (53) yönetimindeki 34 ZN 2815 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Yücel Türkoğlu (32) yönetimindeki 42 JJ 228 plakalı kamyonetle iddiaya göre yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken, minibüs sürücüsü Abdullah Vedat Kalaç ve yanında bulunan Elif Akgün (21), Emir Topkaraoğlu (32), Burak Kızılkaya (29), Tufan Güven (27), Orhan Gündem (48), Şöhrap Çağlayan (48) ve Haldun Ülke (48) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Şöhrap Çağlayan, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü Yücel Türkoğlu gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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