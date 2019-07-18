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Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş Hüseyin Şaraldı (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Edremit E-87 karayolunda meydana geldi. Edremit...

Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü
BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş Hüseyin Şaraldı (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Edremit E-87 karayolunda meydana geldi. Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Hüseyin Şaraldı, mesai bitiminde 10 ABH 010 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Şaraldı yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu E.H. yönetimindeki 10 M 15061 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Şaraldı'nın ağır yaralandığı kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan uzman çavuş Hüseyin Şaraldı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaraldı’nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Uzman Çavuş Şaraldı’nın cenazesinin, Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Denizli 11. Piyade Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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