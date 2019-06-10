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Minibüs ile çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, servis minibüsüyle çarpışan ATV sürücüsü Deniz Şahin (32), yaşamını yitirdi, eşi Canan Şahin yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi Canan...

Minibüs ile çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, servis minibüsüyle çarpışan ATV sürücüsü Deniz Şahin (32), yaşamını yitirdi, eşi Canan Şahin yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi Canan Şahin ile evine giden Deniz Şahin yönetimindeki 07 MIR 23 plakalı ATV, 271 Sokak üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ATV'deki Deniz ve Canan Şahin yola düştü. Servis şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boynu kırılan Deniz Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Canan Şahin ise tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü.
Şahin’in yakınları ve komşuları kazanın yaşandığı noktaya gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Deniz Şahin’in cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazaya karışan servis minibüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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