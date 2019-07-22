Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Minibüs hırsızı suçüstü yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir hafta önce evin önünden minibüs çalan Coşkun T., başka bir araç çalmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Yaklaşık bir hafta önce işten çıkıp eve gelen Mustafa D., kendisine ait...

Minibüs hırsızı suçüstü yakalandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir hafta önce evin önünden minibüs çalan Coşkun T., başka bir araç çalmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Yaklaşık bir hafta önce işten çıkıp eve gelen Mustafa D., kendisine ait 16 KNF 85 plakalı minibüsünü binanın önüne park etti. Sabah işe gitmek için evden çıkan Mustafa D., minibüsün park ettiği yerde olmadığını görünce çalındığını anlayıp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, minibüsü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri Plaka Takip Sistemi (PTS) aracılığıyla minibüsün Orhaniye Mahallesi'nde park halinde olduğunu belirledi. Bölgeye giden ekipler, minibüsü buldu, bu sırada çevrede yapılan aramada, Coşkun T. başka bir araç çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Coşkun T. gözaltına alınırken, minibüs de sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmaya başladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.