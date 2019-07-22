Minibüs hırsızı suçüstü yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir hafta önce evin önünden minibüs çalan Coşkun T., başka bir araç çalmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.Yaklaşık bir hafta önce işten çıkıp eve gelen Mustafa D., kendisine ait 16 KNF 85 plakalı minibüsünü binanın önüne park etti. Sabah işe gitmek için evden çıkan Mustafa D., minibüsün park ettiği yerde olmadığını görünce çalındığını anlayıp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, minibüsü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri Plaka Takip Sistemi (PTS) aracılığıyla minibüsün Orhaniye Mahallesi'nde park halinde olduğunu belirledi. Bölgeye giden ekipler, minibüsü buldu, bu sırada çevrede yapılan aramada, Coşkun T. başka bir araç çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Coşkun T. gözaltına alınırken, minibüs de sahibine teslim edildi.Olayla ilgili soruşturmaya başladı.

FOTOĞRAFLI