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Minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafınapark halindeki zırhlı personel taşıyıcısı yüklü askeri TIR'a arkadan çırptı. Kazada minibüste bulunan 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı

 HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına park halindeki zırhlı personel taşıyıcısı yüklü askeri TIR'a arkadan çırptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde sınırın sıfır noktasındaki Yalangoz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan 46 DT 289 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak yolun sağırda park halindeki askeri TIR'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada minibüsün ön tarafı büyük hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazazedelerin yakınları da olay yerine gelip, gözyaşı döktü 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, isimlerinin ise Hüseyin Anşen, Osman Anşen, Selvi Balakan ve Emin İdem olduğu öğrenildi. Kazada ölenlerden Hüseyin Anşen'in aynı zamanda minibüsün şoförü olduğu da belirlendi. Hastanelerde toplam 10 yaralının bulunduğu, aralarında durumları ağır olanların olduğu da belirtilerek, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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MinibüsAskeri TIRa çarptı: 4 ölü10 Yaralı
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