Mimarın katil zanlısının davası karara kaldı

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'de geçen yıl mayıs ayında, mimar 68 yaşındaki Ayla Coşkunlar'a evinde saldırıp altınlarını aldıktan sonra öldürdüğü iddia edilen 55 yaşındaki Şiho Candan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 15 yıl hapis cezası istemiyle açılan dava, karar verilmek üzere ertelendi.

Olay, geçen yıl 27 Mayıs'ta, Alsancak semtinde meydana geldi. Mimar 69 yaşındaki Sabri Coşkunlar, bir işi için ayrıldığı evine akşam saatlerinde döndüğünde, birinci kattaki kapının ziline bastı. Kendisi gibi mimar olan 30 yıllık eşi Ayla Coşkunlar kapıyı açmayınca, Sabri Coşkunlar, anahtarıyla açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca alt katta bulunan işyeri çalışanlarından yardım istedi. Merdivenle eve girildiğinde, Ayla Coşkunlar mutfakta kanlar içinde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayla Coşkunlar, olaydan 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlının, Şiho Candan olduğunu belirledi. Önce Manisa'ya giden Şiho Candan'ın burada kendisi gibi boşanmış ve bir çocuğu olan sevgilisi N.N.L. ile buluştuğu, ardından da gezmek için Foça, Antalya, Bursa ve İzmir'e gittiği tespit edildi. Son olarak Foça'da kalan Şiho Candan'ın İstanbul'a, N.N.L.'nin ise Manisa'ya gittiği belirlendi. Bunun üzerine, polis önce N.N.L.'yi yakaladı. Şiho Candan da İstanbul'un Şişli İlçesi'nde ankresörlü telefonla görüşme yaparken, polis tarafından yakalandı. Şiho Candan tutuklanırken, N.N.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısı, Şiho Candan hakkında, 'Suçu gizlemek için adam öldürme', 'Yağma' suçlardından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Zanlının sevgilisi N.N.L. için de 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu yargılanan Şiho Candan ile ölen Ayla Coşkunlar'ın eşi Sabri Coşkunlar ve tarafların avukatları katılırken, N.N.L. gelmedi. Mahkeme Başkanı Hakim Ali Mithat Özçakmaktaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanılığı avukatının davaya müdahilliğinin kabulüne karar verdi. Hakim Özçakmaktaşı, Polis Kriminal Labarotuvarı'ndan gelen DNA raporunda ölen ile sanığın olay yerinden alınan kan örneklerinin uyuştuğunu, sanığın evde ve dışarı çıkarken güvenlik kamerası görüntü CD'si ile bu görüntülerde kaydedilen ses kaydının çözümünün yapıldığını ve bilirkişi tarafından dosyaya sunulduğunu, görüntülerin duruşma salonunda izleneceğini belirtti. Ölen mimarın eşi Sabri Coşkunlar, hakimden izin isteyip görüntüleri izlemek istemediğini ve dışarı çıkmak istediğini söyledi. Coşkunlar duruşma salonundan dışarı çıktı, görünüler izlendikten sonra tekrar içeri girdi.

Söz verilen sanık Şiho Candan, "Ben bu ses kayıtlarını kabul etmiyorum. Ölen ile aramızda böyle bir diyalog geçmemiştir. Apartmanın altında bar var. Barda çalışan grup vardı, sandalyeleri diziyorlardı. Maktül yere düştü, başını yere çarptı. Kafasınıın arkasından aldığı darbe bellidir. Ses o sestir" dedi.

Sabri Coşkunlar'ın avukatı ise sanığın yalan söylediğini belirtti. Avukat Murat Meşe, "Maktulün evinin altı bar olmayıp, barın çalışanlarının dinlendiği bölümdür. Kamera da orada bulunmaktadır. Ayrıca dışarıdan, içerideki levhanın görülmeside mümkün değildir. Olay yerinde keşif yapılsın" dedi.

Duruşma savcısı ise olayın yeterince aydınlandığını belirterek keşif isteminin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de savcının talebi doğrultusunda karar verip, duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.

FOTOĞRAFLI