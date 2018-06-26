Mimar Sinan Üniversitesi'nin çatısında yangın (1)

Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYOĞLU Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYOĞLU Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. (FOTOĞRAF)
26 Haziran 2018 Salı 14:11
Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYOĞLU Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
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