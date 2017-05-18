Milli sporcuyu tüfekle yaralayan şüpheli 2 ay sonra yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da iki ay önce Kick Boks Milli Takım sporcusu 21 yaşındaki Muhittin Saltık'ı av tüfeğiyle ağır yaralayan aynı yaştaki Mehmet Yıldırım, Denizli'ye gitmek için otogarda bilet alırken yakalandı.

Olay, geçen mart ayında Merkez Yıldırım İlçesi Yediselviler Mahallesi Gelincik Sokak'ta meydana geldi. Yeğeninin doğum günü için pasta alıp eve gelen Mehmet Muhittin Saltık, düzenlenen parti sırasında kimliği belirsiz bir kişinin cep telefonuyla araması üzerine evden dışarı çıktı. Kapı önüne giden Saltık'a pompalı tüfekle ateş eden bir kişi kaçtı.

Göğüs bölgesine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Mehmet Muhittin Saltık, yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saltık, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

DENİZLİ'YE KAÇACAKTI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen, telefon kayıtlarını araştıran, görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, Muhittin Saltık'ı yaralayanın, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Yıldırım olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki aydır aranan Mehmet Yıldırım'ın bu sabah Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satın aldığını tespit etti. Polis, aranan şüpheliyi gözaltına aldı.

''KARDEŞİMİ BIÇAKLADIĞI İÇİN VURDUM''

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirilen Yıldırım, ''18 yaşındaki kardeşim Ahmet Yıldırım, olaydan bir hafta önce bıçaklandı. Ben de bunu kimin yaptığını araştırdım. Yediselviler Mahallesi'nde oturan Muhittin Saltık olduğunu öğrendim. Evinin önüne gittim ve çevresinden bulduğum telefon numarası ile arayarak aşağıya indirdim. Daha sonra pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtım. İki aydır arkadaşlarımın yanında saklanıyordum. Bu sabahta akrabalarımın yanına Denizli'ye gitmek için otogara gittim'' diye ifade verdi.

Yıldırım, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI