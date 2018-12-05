Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanını kabul etti 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mohammed Bin Ali Al-Ghanem'i makamında kabul etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA ()
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mohammed Bin Ali Al-Ghanem'i makamında kabul etti. (FOTOĞRAF) ANKARA ()
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mohammed Bin Ali Al-Ghanem'i makamında kabul etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA ()
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