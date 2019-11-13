Milli eğitim müdürüne 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

ZONGULDAK Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı hakkında, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Saadettin Dede ile arasında yaşanan tartışma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce haziran ayında, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı. Aralarında Eğitim Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Saadettin Dede'nin de yer aldığı 7 okul müdürü, iddiaya göre, toplantıya 2 dakika geç kaldı. Okul müdürleri, Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı'nın talimatıyla geç kaldıkları gerekçesiyle toplantıya alınmazken, savunmaları istendi. Savunmasını yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Dede ile İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kapıcı, olaydan kısa süre sonra bir şube müdürünün odasında karşılaştı. İkili arasında başlayan konuşma, Kapıcı'nın 'Savunmanı yaptın mı?' diye sorması üzerine tartışmaya dönüştü.

Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Poyraz, tartışma sırasında müdür vekili Murat Kapıcı'nın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Poyraz, Kapıcı hakkında 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçundan kamu davası açılmasını talep etti.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA

Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca da müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı da Murat Kapıcı hakkında, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret' ve 'dini değerlerle yönelik hakaret' suçlarından soruşturma başlatarak, tarafların ifadelerini aldı. Diğer şube müdürlerinin de tanık olarak ifadelerini alan savcılığın soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.



