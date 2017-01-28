Milli Eğitim Müdürü'ne saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye yönelik kurusıkı tabancayla silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen Murat Sözkesen, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sözkesen, tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. Sakarya'ya atanan ancak Aydın'daki görevinden henüz ayrılmayan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin içerisinde bulunduğu araç kurumdan çıkarken, iddiaya göre kurumun eski çalışanlarından Murat Sözkesen tarafından önü kesilerek durduruldu. İddiaya göre "Seni öldüreceğim" diye bağırdığı belirtilen Sözkesen silahını araca doğrultup tek el ateş etti. Bu sırada araçtan inen Töre'nin şoförü Menderes Peker, Sözkesen'i etkisiz hale getirmek için müdahale etti. Arbede sırasında yere düşen Peker, elini çarparak yaralandı. Murat Sözkesen kurusıkı olduğu belirlenen tabancayı bırakıp kaçtı.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Olaydan sonra çalışma başlatan polis, Sözkesen'i Ata Mahallesi'nde yakaladı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Murat Sözkesen geceyi emniyette geçirdi. Sözkesen bugün öğle saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Murat Sözkesen, daha önce de Töre'yi tehdit ettiği iddiasıyla iki kez gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Güzelhisar İlkokulu'nda memur olan Murat Sözkesen bir süre önce memuriyetten istifa etmişti.

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