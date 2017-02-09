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Milli boksörleri tabancayla yaralayanlar tahliye edildi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da Avrupa Şampiyonu milli boksör kardeşler 26 yaşındaki Buğra ve 27 yaşındaki Alptuğ Öner ile ağabeyleri 30 yaşındaki Bahadırhan Öner'i tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki Abdullah...

Milli boksörleri tabancayla yaralayanlar tahliye edildi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da Avrupa Şampiyonu milli boksör kardeşler 26 yaşındaki Buğra ve 27 yaşındaki Alptuğ Öner ile ağabeyleri 30 yaşındaki Bahadırhan Öner'i tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki Abdullah Yüksel ve aynı yaştaki Metin Sungur ilk duruşmada tahliye edildi.
Milli boksör Alptuğ Öner ile Abdullah Yüksel iddiaya göre sosyal medya üzerinde tartıştı. Daha sonra Öner ile Yüksel, birbirlerini telefonla arayıp buluşmak üzere sözleşti. Boksörler Buğra ve Alptuğ Öner yanlarına ağabeyleri Bahadırhan'ı da alarak 1 Aralık'ta merkez Çukurova İlçesi'ne bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki buluşma yerine gitti. Abdullah Yüksel de yanına arkadaşları Metin Sungur, Hamit Çetin (23) ve Serkan Bölük'ü (29) alıp buluşmaya geldi. Bahadırhan Öner üzerinde taşıdığı 'pala' denilen büyük bıçağı çıkarıp küfür edince Abdullah Yüksel de ruhsatsız tabancasıyla Öner kardeşlere ateş etti. Ayak ve bacaklarına kurşun isabet eden Bahadırhan ve Alptuğ Öner yaralanırken, Abdullah Yüksel, Metin Sungur, Serkan Bölük ve Hamit Çetin gözaltına alındı. Yüksel ile Sungur tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
DAVA AÇILDI
Abdullah Yüksel, Metin Sungur, Serkan Bölük ve Hamit Çetin hakkında 2 kişiyi silahla yaralama suçundan 9'ar yıla kadar, Buğra, Alptuğ ve Bahadırhan Öner hakkında ise 4 kişiyi tehdit suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Duruşmanın ilk celsesine Öner kardeşler katılmadı. Silahı kullanan Abdullah Yüksel, Öner kardeşleri tanımadığını ve aralarında bir husumet olmadığını belirterek, "Cep telefonumdan tanımadığım bir numara aradı. Açar açmaz karşıdaki kişi ağır küfürler etmeye başladı. Ben derdini anlamaya çalıştım ancak sürekli küfürler ediyordu. Beni İller Bankası civarında bir yere çağırdı. Burada adının Bahadırhan olduğunu öğrendiğim kişi palayla saldırdı. Kıl payı kurtuldum. Daha sonra silahımı çıkararak yere doğru ateş ettim. Şikayetçi değilim" diye savunma yaptı.
Diğer sanıklar ise Yüksel ile benzer savunmalar yaparken Öner kardeşlerden şikayetçi olmadılar. Hakim tutuklu olan Abdullah Yüksel ile Metin Sungur'u tahliye ederken İstanbul'da yaşayan Öner kardeşlerin talimatla ifadelerinin alınmasına karar verdi.

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