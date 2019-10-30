Mili takım antrenörü kazada öldü, milli sporcu ise yaralandı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bariyerlere çarpan cipin sürücüsü kickboks milli takım antrenörü Hasan Karlı (41) öldü. Cipte bulunan milli sporcu Merve Sağlam (20) ise yaralandı.



Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi. İzmir'den Muğla yönüne giden kickboks milli takım antrenörü Hasan Karlı, kullandığı 48 ABA 465 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki demir bariyere çarpan cipte büyük hasar oluştu. Kırılan bariyer, aracın sol tarafından içeriye girerek Karlı'nın vücudunu ve kafatasını yaraladı. Araçtaki kickboks milli takımı sporcusu olan ve 2 yıl önce Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanan Merve Sağlam da kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Karlı, ambulansla, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve Sağlam ise tedaviye alındı. Merve Sağlam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.