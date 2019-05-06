Milas'taki otobüs kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada ağır yaralanan Kamil Evren de hastanede hayatını kaybetti. Evren'in ölümüyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Dün Bodrum- İstanbul seferini yapan Yılmaz Alık'ın kullandığı Metro Turizm'e ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, Milas Otogarı'ndan yolcu aldı. Otogardan saat 12.00'de seferine devam etmek üzere yola çıkan otobüs, Milas-Söke yolunun 1'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada otobüs şoförü Yılmaz Alık ve yolculardan Ersin Aksoy yaşamını yitirirken, 43 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muğla, Milas, Yatağan ve Bodrum'daki hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı yolculardan durumu ağır olan Kamil Evren de tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evren'in ölümüyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. 42 yaralının tedavisi ise sürüyor.



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