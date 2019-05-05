Milas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 43 yaralı (4)

YARALI SAYISI 43'E YÜKSELDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonuu 2 kişinin öldüğü kazada yaralıların sayısı 43'e yükseldi.

Muğla, Milas, Bodrum, Yatağan'daki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların isimleri şöyle:

"Ömer Dönmez, Kibar Aksoy, Kamil Evren, Neriman Mertsoy, Sadık Gürbüz, Rakel Pinhas, Neşet Kıvançer, Tayyip Aygen, Armağan Bozkut, İlkay Güneş, Fatma Güneş, Derin Güneş, Dudu Yılmaz, Latife Gürdere, Kemal Aslan, Hülya Gülnur Ceylan, Sibel Kuriçelik, İrden Nil Kuriçelik, Ege Murat Kuriçelik, Nergis Karademir, Anna Shut, Oleksandr Logvinenko, Tutku Aras, Şükriye Çintiriz, Serap Gürz, Rüstem Şahin, Erhan Şahin, Gülseren Bayhan, Nilberk Çöl, Tülin Urşanlılar, Ayhan Gökçen, Mükerrem Kurtalan, Emre Yılmaz, Eray Bekir Demirhan, Berkay Alp Topçu, Hazal Yazan, Melike İnce, Nurser Çeri, Yeşil Aksoy, Müslüm Kayapınar, Ali Haydar Kayapınar, Kadir Kayapınar, Ömer Dönmez."

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Kazadan yaralı olarak kurtulan yolculardan Sadık Gürbüz (24), yaşadığı korku dolu anları 'ya anlattı. Milas'taki bir özel hastanede tedavisi süren Gürbüz, "Otobüs, sağ ve sol manevra yaptı. Hatırladığım kadarıyla önünde herhangi bir araç yoktu. Ne olduğunu anlayamadan benim oturduğum koltuğun bulunduğu sol tarafa devrildi. 15 -20 dakika otobüsün altında yüzükoyun bir şekilde yattım. Sağlık görevlileri geldikten sonra hastaneye kaldırıldım. İstanbul'a gidecektik. Yağıştan dolayı kazanın olduğunu düşünüyorum. Ancak şoför çok manevra yaptı. Hatırladıklarım bu kadar" dedi.



Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()



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