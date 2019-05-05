Milas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 40 yaralı (3)

YARALI SAYISI 40

Muğla'nın Milas ilçesinde Yılmaz Alık yönetimindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralı sayısının 40 olduğu belirtildi. Otobüsteki 2 yolcunun ise kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.

Yaralılardan 23'ünün Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde, 6'sının Milas'taki özel bir hastanede 11'inin de Yatağan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE YOLCU ÖLDÜ

Kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptıktan sonra devrilen yolcu otobüsünde ölen 2 kişinin de kimlikleri belli oldu. Ölenlerin otobüs şoförü Yılmaz Alık ile kırılan camdan fırlayan yolculardan Ersin Aksoy olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle, trafiğe kapanan karayolu, otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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