Milas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı (2) - Yeniden

Mehmet Can MERAL- Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 29 kişi de yaralandı.

Bodrum- İstanbul seferini yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, 34 BUD 832 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsüyle Milas Otogarı'na uğradı. Buradan da aldıklarıyla birlikte toplam 42 yolcusuyla saat 12.00'de seferine devam eden sürücü yönetimindeki otobüs, Milas- Söke yolunun 1'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılardan 3'ü ağır, 23'ünü ambulanslarla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne, 6'sını ise ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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