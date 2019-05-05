Milas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 13 yaralı (1)

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı yolcular ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
FOTOĞRAFLI
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı yolcular ambulanslarla çevre hastanelere...
05 Mayıs 2019 Pazar 12:49
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:52
|05:50
|13:12
|17:05
|20:13
|21:57