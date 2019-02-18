Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi enkaz altında

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi, 4 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılırken, 3'ünü kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.



Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeninde, bugün saat 10.30 sıralarında göçük oldu. 4 işçi, göçük altında kaldı. Maden ocağındaki çalışanların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, işçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dev kaya kütlelerinin altında iş makinelerinin de kaldığı görüldü.



VALİ CİVELEK: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerine giderek çalışmaları yerinde izlemeye başladı. Yaşanınlarla ilgili 'ya bilgi veren Vali Civelek, "Feldspat madeni sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri, kayanın altında kalmış. 1 kişi yaralı hastaneye sevk edildi. Ama 500- 600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayanın altındaki diğer 3 işçinin sağlık durumuyla ilgili bir bilgi veremiyoruz. Kayayı kaldırma, kayayı kırma çalışmaları sürüyor" dedi.

MUHTAR: KAYANIN DİBİNDE ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞ



Sarıkaya Mahallesi Muhtarı Erkan Kocabaş, feldspat madeni sahasında zaman zaman dinamitle de çalışma yapıldığını, ancak göçüğün dinamit patlaması sonrası meydana gelmediğini öğrendiklerini söyledi. Kocabaş, "İş makineleri kayanın dibinde çalışma yapıyormuş. Dev kaya düşmüş. 2 kepçe ve 1 kamyon ile 3 işçinin kayanın altında kaldığı söyleniyor. Çalışmalar sürüyor" dedi.

Öte yandan, yaralı kurtulan işçinin Tayfun Akıncı olduğu, Milas Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



BİR İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Milas'ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayanın altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi bulunan işçinin kimliği araştırılıyor. Bu arada, kaya altında kalan işçilerin kamyon şoförü Şükrü Otlak ile ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu olduğu belirlendi.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, hastaneye yaralı olarak kaldırılan kamyon şoförü Tayfun Akıncı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve taburcu olduğu kaydedildi.



'KAYA BLOKLARI YERİNDEN OYNADI'



Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kömürcüoğlu şirketine ait Albit maden sahasında taşeron firma olarak çalışma yapan Çınartaş Endüstri Anonim Şirketi tarafından çalışma esnasında göçük oldu, meydana gelen göçük nedeniyle 2 adet ekskavatör ve 1 adet kamyon göçük altında kalmıştır. Maden ocağında bugün patlatma olmadığı belirlenmiş, önceden yapılan patlatma alanındaki albit madenlerinin (kaya bloklarının) sahadan kaldırılması esnasında kaya bloklarının yerinden oynaması sonucu sahada çalışmakta olan ekskavatör operatörleri Engin Tutuk, Servet Çapacıoğlu, kamyon şoförleri Şükrü Otlak, Tayfun Akıncı göçük altında kalmıştır. Şirket çalışanları tarafından Tayfun Akıncı göçük altından çıkartılmış ve Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir, hayatı tehlikesi yoktur. Göçük altında kalan Şükrü Otlak, Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yerinde bizzat Cumhuriyet başsavcısı ve dış nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile birlikte keşif icra edilecektir. 1 Cumhuriyet savcısı gerekli talimatları verecek, 1 Cumhuriyet savcısı da derhal ölü muayene işlemlerini icra edecektir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."



İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan 4 işçinin de kimliği belli oldu.

Enkazdaki cansız bedenine ilk ulaşılan işçinin Şükrü Otlak, diğerinin ise Engin Tutuk olduğu belirlendi. Enkazdan kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğü işçinin de Servet Çapacıoğlu olduğu belirtildi.

Göçükten yaralı kurtarılıp, Milas Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan işçinin ise daha önce Tayfun Akıncı olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan AK Parti Muğla milletvekilleri Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan da olay yerine gelerek, çalışmaları takip etti.