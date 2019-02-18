Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi enkaz altında (2)- Yeniden

Cavit AKGÜN- Mehmet Can MERAL/MİLAS (Muğla), )- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi, 4 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılırken, 3'ünü kurtarma çalışmaları...

Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi enkaz altında (2)- Yeniden

Cavit AKGÜN- Mehmet Can MERAL/MİLAS (Muğla), )- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi, 4 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılırken, 3'ünü kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeninde, bugün saat 10.30 sıralarında göçük oldu. 4 işçi, göçük altında kaldı. Maden ocağındaki çalışanların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, işçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dev kaya kütlelerinin altında iş makinelerinin de kaldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328