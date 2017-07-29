Milas'ta 4 kilo esrar ve 1 tabanca ele geçirildi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, özel eğitimli köpekle kontrol edilen bir otomobilde 4 kilo esrar ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu.Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Milas Grup Amirliği ekipleri, dün akşam Didim- Milas karayolu üzerindeki polis noktasında denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan 34 KK 3895 plakalı otomobilde özel eğitimli Oscar adlı köpekle arama yapıldı. Köpeğin otomobilin torpido ve ön tampon bölümünde tepki vermesi üzerine ekipler detaylı arama çalışması yaptı.Torpido gözünde ruhsatsız tabanca, ön tampon ile sis farları arkasında ise iki paket bulundu. Paketlerin içerisinde yaklaşık 4 kilo esrar bulunduğu anlaşıldı. Uyuşturucu maddeyi Mardin'den Bodrum'a götürdükleri belirlenen otomobildeki D.Y. (26) ve S.Ç. (26) gözaltına alındı. İki şüpheli bugün sabah saatlerinde Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

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