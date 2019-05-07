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Milas'ta 3 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

MUĞLA'nın Milas ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı otobüs kazası, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüsün devrildikten sonra sürüklendiği görüldü. Bodrum- İstanbul seferini...

Milas'ta 3 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
MUĞLA'nın Milas ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı otobüs kazası, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüsün devrildikten sonra sürüklendiği görüldü.
Bodrum- İstanbul seferini yapan Yılmaz Alık'ın kullandığı Metro Turizm'e ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, geçen pazar günü, Milas Otobüs Terminali'nden yolcu aldı. Terminalden saat 12.00'de yola çıkan otobüs, Milas- Söke yolunun 1'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada otobüs şoförü Yılmaz Alık ile yolcular Ersin Aksoy ve Kamil Evren öldü, 42 kişi yaralandı. Kaza anının bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana çarptıktan sonra, devrilerek karayolunda sürüklendiği görüldü.

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