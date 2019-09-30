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Milas'ta 25 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Yunus Erman DOĞRUYOL/ MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polisin durdurduğu minibüsteki Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen ile gruba öncülük yaptığı belirlenen otomobildeki 2 organizatör yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü...

GÜVENLİK 30.09.2019, 16:01
Milas'ta 25 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Yunus Erman DOĞRUYOL/ MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polisin durdurduğu minibüsteki Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen ile gruba öncülük yaptığı belirlenen otomobildeki 2 organizatör yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçiş yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine dün saat 22.00 sıralarında Selimiye-Milas karayolunda önlem alan ekipler, seyir halindeki bir otomobil ile minibüsü takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından her iki araç da durduruldu. Minibüsteki Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen ile öncülük yaptığı belirlenen otomobildeki Türk vatandaşı N.S.T ve G.M. yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler polisteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne gönderildi. Organizatör şüphelisi 2 kişi de adliyeye sevk edildi.

 

 

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