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Mihraplı Deresi'nde can pazarı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA ())-BURSA'da Mihraplı Parkı'nın hemen yanından akan Mihraplı Deresi'nde kiraladıkları gondol ile geziye çıkan beş kişi akıntıya kapıldı. Deredeki koruma zincirinin takılı olmaması sonucu akıntıyla kontrolden çıkan...

Mihraplı Deresi'nde can pazarı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA ())-BURSA'da Mihraplı Parkı'nın hemen yanından akan Mihraplı Deresi'nde kiraladıkları gondol ile geziye çıkan beş kişi akıntıya kapıldı. Deredeki koruma zincirinin takılı olmaması sonucu akıntıyla kontrolden çıkan gondol, sete kısa süre kala yan yanıp durdu. Gondolda korku dolu anlar yaşayan ikisi genç kız beş kişi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Osmangazi ilçesinde Gürsel Hava, Leyla Koçyiğit, Hatice Bulamacı, Yaman Akel ve Sefa Gönen, Mihraplı Parkı'nın hemen kenarından akan ve kiralanan gondol ile 100 metrelik alanda gezinti yapılan Mihraplı Deresi'nde gondola bindi. Deredeki su seviyesinin artması ve yaklaşık 10 metreden oluşan sete yakın yere konulan zincirin takılı olmaması sonucu gondoldakiler zor anlar yaşadı. Akıntıyla birlikte kontrolden çıkan ve sete sürüklenen gondolda bulunanlar, 155 Polis hattını arayarak yardım istedi. Polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra 112 ACil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sete yaklaşık 30 metre mesafede yan yatıp kalan gondolda bulunan 5 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerin tarafından çelik halatalarla teleferik kurularak kurtarıldı. Ekipler önce üç kişiyi daha sonra da iki kişiyi mahsur kaldıkları gondoldan kıyıya çıkarmayı başardı.
Kıyıya çıkarılan 5 kişi daha sonra burada bekleyen sağlık görevlileri tarafından kontroldan geçirildi. Gençlerin durumklarının iyi olduğu belirlendi.

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