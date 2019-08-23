Midyat'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı 

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yunus Emre Taşpınar yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Midyat- İdil yolunda meydana geldi. Yunus Emre Taşpınar yönetimindeki 34 TL 9246 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Onur Aykut yönetimindeki 65 KA 699 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus Emre Taşpınar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Taşpınar'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.