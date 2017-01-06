Midyat'ta lastiği patlayan TOMA şarampole devrildi

Midyat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TOMA, Mardin Yolu 5'inci kilometresinde ilerlediği sırada lastiği patladı. Patlayan lastik nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarındaki 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, TOMA, Midyat Belediyesi'ne ait kepçe ile olay yerinden kaldırıldı.
Midyat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TOMA, Mardin Yolu 5'inci kilometresinde ilerlediği sırada lastiği patladı. Patlayan lastik nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarındaki 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, TOMA, Midyat Belediyesi'ne ait kepçe ile olay yerinden kaldırıldı.