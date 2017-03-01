Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...

Midyat'ta güvenlik korucusuna silahlı saldırı

MARDİN, () - MARDİN'in Midyat İlçesi'nde bu sabah çocuklarını okula götürmek üzere evinden çıkan güvenlik korucusu M.İ., çocuklarının gözleri önünde, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Midyat...

Midyat'ta güvenlik korucusuna silahlı saldırı

MARDİN, () - MARDİN'in Midyat İlçesi'nde bu sabah çocuklarını okula götürmek üzere evinden çıkan güvenlik korucusu M.İ., çocuklarının gözleri önünde, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Midyat İlçesi Sanayi Mahallesi'nde bugün saat 07.30'da çocuklarını okula götürmek isteyen güvenlik korucusu M.İ., çocuklarıyla birlikte evinin önünde, otomobile binmek istediği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çocuklarının gözleri önünde kalaşnikof marka uzun namlulu silahlarla taranan güvenlik korucusu M.İ., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.İ., tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganların yakalanması amacıyla ilçede çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.