Midyat'ta güvenlik korucusuna silahlı saldırı

MARDİN, () - MARDİN'in Midyat İlçesi'nde bu sabah çocuklarını okula götürmek üzere evinden çıkan güvenlik korucusu M.İ., çocuklarının gözleri önünde, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Midyat İlçesi Sanayi Mahallesi'nde bugün saat 07.30'da çocuklarını okula götürmek isteyen güvenlik korucusu M.İ., çocuklarıyla birlikte evinin önünde, otomobile binmek istediği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çocuklarının gözleri önünde kalaşnikof marka uzun namlulu silahlarla taranan güvenlik korucusu M.İ., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.İ., tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganların yakalanması amacıyla ilçede çalışma başlattı.

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