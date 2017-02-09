Midilli'ye kaçmak isteyen 46 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi açıklarındaki bir lastik botta 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Organizatörlerin temin ettiği motorlu lastik botla dün sabah Ayvacık'ın Gülpınar Beldesi Kuşkaya Mevkii'nden denize açılan Suriye, Kamerun, Kongo, Mali, Kolombiya, Eritre, Sirilanka, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Senegal ve Gana uyruklu 46 kaçak, TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla 1 mil açıkta yakalandı. Kimlik belirlenmesi için Küçükkuyu'ya getirilen kaçaklara battaniye, giyecek ve yiyecek maddeleri dağıtıldı. Kaçaklar daha sonra, Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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