Midilli'ye gitmek isteyen 49 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nin Acıdere Mevkii'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 49 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı.Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçağın yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yaptığını öğrenince, Bademli Köyü Acıdere Mevkii'ndeki dağlık alana operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Eritre, Küba, Suriye ve Çin uyruklu 49 kaçak, operasyonda yakalandı. Kaçaklar, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Yakalanan 49 kaçak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İlçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAF